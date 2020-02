Agnes Stretz wird 90

Heute feiert Agnes Stretz ihren 90. Geburtstag. Sie wurde als erstes von vier Kindern in Oberhaid geboren. Hochzeit feierte sie 1950. Aus dieser Ehe gingen fünf Kinder, sieben Enkel und zehn Urenkel hervor. Die mit dem Verdienstmedaille und dem Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnete Jubilarin engagierte sich im Ehrenamt beim RSC Oberhaid, in der Pfarrgemeinde und im Gartenbauverein. Mit 70 Jahren gründete sie den Seniorentanzkreis. Sie unterstützt soziale Projekte und Schulpatenschaften in Amalla/Nigeria. Großes Interesse hegt Stretz für Politik, Europa, Literatur und Umweltbelange. Im Internet hält sie sich auf dem Laufenden. red