Aggressiver Mann beleidigt Polizeibeamte

Am Samstagnachmittag wurde die Polizei Ebern zu einer Verkehrsgefahr zwischen Neubrunn und Kirchlauter (Kreis Haßberge) gerufen. In Kirchlauter wurde dann ein 28-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg auf der Straße laufend angetroffen. Der junge Mann machte einen stark betrunkenen Eindruck und reagierte immer aggressiver auf die Beamten. Seine Personalien gab der Mann erst nach längerer Diskussion an und er beleidigte die Polizisten. Der alkoholisierte Mann wurde bei der Polizeiinspektion Ebern in Schutzgewahrsam genommen. Dort ergab ein Alcotest einen Wert von 2,12 Promille. pol