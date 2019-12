Erlangen vor 10 Stunden

Auseinandersetzung

Aggressiver Kneipengänger greift Polizisten an

Wegen eines renitenten Gastes ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gegen 1 Uhr die Erlanger Polizei alarmiert worden. Der 22-Jährige und ein Begleiter begehrten Eintritt in einem Lokal in der Innen...