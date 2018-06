Aggressiver Audi-Fahrer

pol



Vermutlich wegen einer vermeintlichen oder tatsächlichen Behinderung während der Durchfahrt der Baustelle der A 73 in Forchheim hat sich der Fahrer eines schwarzen Audi aus dem Landkreis Schweinfurt am Mittwochnachmittag zu einer strafbaren Handlung hinreißen lassen.Kurz nach Verlassen der Baustelle in Fahrtrichtung Norden überholte er den Sattelzug eines 31-Jährigen und schnitt diesen beim Einscheren derart, dass die technische Notbremseinrichtung der Zugmaschine aktiviert wurde und eine Vollbremsung auslöste.Nach erneutem Beschleunigen wurde der Sattelzugfahrer noch mindestens vier Mal ausgebremst. Ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung im Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Die Verkehrspolizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0951/9129-510.