Marktgraitz 17.09.2019

Aggressive Hunde laufen frei rum

Schon mehrfach sind in Marktgraitz Hunde auf Menschen losgegangen. Jetzt wurde Zweiter Bürgermeister Georg Bülling Opfer der Vierbeiner, deren Halter bekannt ist. Alle Hunde in der Gemeinde müssen nun an die Leine.