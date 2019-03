Aggressive Besucher

Zwei Besucher des Narrentreibens beendeten ihren Faschingsbesuch in der Ausnüchterungszelle. Beide Männer hatten sich unabhängig voneinander so aggressiv verhalten, dass der Sicherheitsdienst die Polizei rief. Die Beamten nahmen die Männer bis zum Ende des Faschings in Gewahrsam, auch um die beiden vor möglichen Straftaten zu bewahren. pol