Agentur nimmt Bedarf entgegen

Den Arbeitskräftebedarf jetzt melden: Aufgrund der Corona-Krise haben Unternehmen in den systemrelevanten Bereichen des Einzelhandels, der Logistik/Spedition, der Landwirtschaft und des Gesundheitswesens zusätzlichen Arbeitskräftebedarf. Ab sofort bietet der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg einer Pressemitteilung zufolge die Möglichkeit, Stellenangebote für Tätigkeiten in diesen Bereichen über die extra eingerichtete Job-Hotline unter der Telefonnummer 0951/9128-555 oder per E-Mail an Bamberg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de zu melden. Brigitte Glos, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg: "Mit der Job-Hotline bieten wir systemrelevanten Betrieben dieser Bereiche in unserer Region einen speziellen Service, ihren Personalbedarf unkompliziert, schnell und bedarfsgerecht zu decken. Unsere Vermittler werden diesen Bedarf gesondert auf der Internetseite der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg unter www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bamberg-coburg/content/1533736386912 veröffentlichen." Dabei kann man ohne Umwege den Berater vom Arbeitgeberservice erreichen und ihm die Stelle melden. Des Weiteren wird auf Wunsch das Jobangebot in der Jobbörse veröffentlich. Die exklusive Job-Hotline ist für Arbeitgeber in Stadt und Landkreis Coburg von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr da. red