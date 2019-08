Agentur für Arbeit rät: Ausbildungsplatz jetzt klarmachen

Der Countdown zum offiziellen Ausbildungsstart Anfang September läuft. So sind derzeit im Agenturbezirk Fürth mit seinen Städten Fürth und Erlangen sowie den Landkreisen Fürth, Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim knapp 2200 gemeldete Ausbildungsplätze unbesetzt.

Für jeden der rund 1100 suchenden jungen Leute bedeutet das zumindest rein rechnerisch die Auswahl unter zwei Ausbildungsplätzen innerhalb der Region. Örtlich kommen auf jeden Interessierten sogar bis zu fünf freie Lehrstellen.

Thomas Dippold, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Fürth, sagt: "Die Gründe sind vielfältig, warum Ausbildungssuchende bisher noch nicht erfolgreich waren. So kann es sein, dass eine Ausbildung im angestrebten Wunschberuf aufgrund hoher Bewerberzahlen zunächst nicht realisiert werden kann. Unentschlossenheit oder auch eine Pause nach dem Schulabschluss spielen ebenfalls eine Rolle. Dennoch kein Grund zur Panik: Wer sich jetzt mit unserer Berufsberatung in Verbindung setzt, hat immer noch eine breite Auswahl an freien Ausbildungsplätzen. So haben wir beispielsweise im Einzelhandel aktuell noch weit über 200 kaufmännische Ausbildungsplätze anzubieten. Also gilt: Jetzt Ausbildung klarmachen und Sommerferien genießen."

Umgekehrt gilt für die Betriebe, dass die Suche nach einer Nachwuchskraft immer noch erfolgreich sein kann. Dabei empfiehlt es sich, einen differenzierteren Blick auf die Person zu werfen. Es sind nicht immer die "Olympioniken" die einzig Richtigen. So können auch vermeintlich leistungsschwächere Bewerber gute Auszubildende und später loyale, wertvolle Mitarbeiter sein. Die persönlichen Ansprechpartner des örtlichen Arbeitsgeberservice unterstützen und beraten gern bei der Suche nach dem "passenden" Bewerber.

Da geht noch was: Die Top Ten der freien Lehrstellen sind zu finden in den Berufen Kaufmann/frau im Einzelhandel, Verkäufer/in, Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r, Handelsfachwirt/in, Elektroniker/in Automatisierungstechnik, Bachelor of Science (Fachhochschule) Wirtschaftsinformatik, Fachinformatiker/in-Anwendungsentwicklung, Friseur/in, Kaufmann/frau Büromanagement sowie Fachkraft Lagerlogistik.

Die Berufsberatung erreicht man unter Tel. 0800/4 5555 00, den Arbeitgeberservice unter Tel. 0800/ 4 5555 20, online kann man unter www.arbeitsagentur.de Kontakt aufnehmen mit der Agentur für Arbeit. red