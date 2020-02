Agentur für Arbeit: Kein Empfang am 4. März

In Coburg ist der Empfang der Agentur für Arbeit am Mittwoch, 4. März, ganztägig geschlossen. Bereits vereinbarte Termine in der Arbeitsvermittlung finden statt. Die Jobcenter sind davon nicht betroffen. Die Agentur für Arbeit ist über die Service-Nummer 0800/4555500 (Anruf kostenlos) für Anfragen und Terminvereinbarungen von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Für Personen, die sich an diesem Tag erstmals oder erneut aus leistungsrechtlichen Gründen melden müssen, entstehen daraus keine Nachteile, wenn sie sich erst am Donnerstag, 5. März, melden, heißt es in einer Mitteilung. Wer sich arbeitsuchend melden, Arbeitslosengeld beantragen oder eine persönliche Veränderung mitteilen möchte, kann dies bequem auch online erledigen. Der eService steht unter www.arbeitsagentur.de/meine-eservices rund um die Uhr zur Verfügung. red