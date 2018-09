Agentur-Eingang am 18. September zu

Am Dienstag, 18. September, ist die Eingangszone (einschließlich BiZ) der Agentur für Arbeit in Coburg, Lichtenfels und Kronach geschlossen. Vereinbarte Termine zum Beispiel in der Arbeitsvermittlung sind davon nicht betroffen. Weitere Anliegen können telefonisch erledigt werden. Die Agentur für Arbeit ist über die Service Nummer 0800/4 5555 00 (Anruf kostenlos) für Anfragen und Terminvereinbarungen von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Für Personen, die sich an diesem Tag erstmals oder erneut aus leistungsrechtlichen Gründen melden müssen, entstehen daraus keine Nachteile, wenn sie sich am Mittwoch melden. red