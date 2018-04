Agentur bietet kurze Beratungsgespräche

Die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg bietet heute, 19. April, in Coburg eine besondere Karriereberatung. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Von 14 bis 18 Uhr gibt in diesem Jahr erst- und einmalig die Möglichkeit einer Kurzberatung zum Thema Berufliche Neuorientierung und Weiterbildung im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit Coburg, Kanonenweg 25. Interessierte können sich direkt ohne Termin informieren.

"Üblicherweise kann man sich im Rahmen eines Beratungstermins bei der Agentur für Arbeit darüber informieren. Für den berühmten ,ersten Schritt‘ kann jedoch bereits ein kurzes Gespräch hilfreich sein", sagt Thomas Müller, der Teamleiter der Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit Coburg. Er bietet daher an diesem Tag persönlich die "Kurzberatung ohne Anmeldung" an. Wer sich beruflich weiterbilden oder neu orientieren will, kann mit ihm erste wichtige Fragen klären. " Eine gute und professionelle Karriereberatung kann hier weiterhelfen. Dazu werden umfangreiche Kenntnisse des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes benötigt. Unsere objektive Beratung berücksichtigt auch die Förderungsmöglichkeiten für eine berufliche Weiterbildung und zeigt Wege auf, wie man sich neu orientieren und wie man seine eigenen Fähigkeiten besser beurteilen kann", so Thomas Müller. red