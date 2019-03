Agathe Reißenweber leitet nun den Marienverein

Der BRK-Marienverein Hassenberg-Wörlsdorf hat mit Agathe Reißenweber eine neue Vorsitzende. Sie war bisher als Schriftführerin tätig. Bei der Hauptversammlung wurde der bisherigen Vorsitzenden Hannelore Reißenberger mit einem Präsent für ihre Arbeit gedankt. Sie hatte das Vereinsschiff in den letzten zwölf Jahren auf Kurs gehalten.

Der neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: Vorsitzende Agathe Reißenweber, stellvertretende Vorsitzende Hannelore Reißenberger, Kassiererin Karin Weiß, Schriftführerin Dagmar Heublein, Beisitzerinnen Karin Trier und Erika Beer.

Hannelore Reißenberger lobte die gute und kameradschaftliche Zusammenarbeit innerhalb des Vereins und der Führungsriege und überreichte Blumen an die Vorstandsmitglieder. Im letzten Jahr hatte sie eine Geldspende von 500 Euro an die Kirchengemeinde Hassenberg zur Renovierung der Schlosskirche überreicht.

Die Leiterin der Sozialstation, Katrin Engel, berichtete von dem elfköpfigen Team, das in fünf Touren und einem Spätdienst im Einsatz ist. Derzeit würden rund 150 Patienten betreut. Da aufgrund eines Personalwechsels keine Demenzgruppe in Hassenberg mehr angeboten wird, wies Katrin Engel auf die künftige Tagespflege in Ebersdorf hin. Diese dürfte im Spätherbst fertiggestellt sein. Bereits jetzt könne man sich auf eine Warteliste eintragen.

Dritter Bürgermeister Friedrich Übelhack machte deutlich, welch wichtige Betreuungsarbeit der Marienverein insbesondere für die ältere Generation mit dem gemütlichen Beisammensein, Vorträgen und Ausflügen leistet. ake