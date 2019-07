Agatha Christi im Hain

Eine schöne Sommer-Tradition sind die alljährlichen Open-Air-Vorstellungen im Hain der Theatergruppe des Jugendkulturtreffs Immerhin, e.g.o.n.. Dieses Jahr wird es heiß und mörderisch, wenn die Truppe den Agatha-Christie-Klassiker "Tod auf dem Nil" im Musikpavillon auf die Bühne bringt.

In der kurzweiligen Krimikomödie (deutsch von Michael Raab) wird eine junge Frau in ihren Flitterwochen an Bord eines Nil-Dampfers erschossen - doch wer war es, wie wurde die Tat begangen und vor allem warum? Das sind die Fragen, die sich nicht nur die Protagonisten, sondern auch die Zuschauer stellen.

Wer das Stück schon kennt oder im Januar in der Alten Seilerei gesehen hat, dem sei ein Besuch im Hain dennoch ans Herz gelegt, so die Veranstalter: Wer findet alle Hinweise und alle falschen Fährten? Und wer die tragische Geschichte um die schöne Kay noch nicht kennt, der ist erst recht zum Mitfiebern und -rätseln eingeladen.

Agatha Christies "Tod auf dem Nil" in einer Inszenierung der Theatergruppe e.g.o.n. ist am Dienstag, 9., sowie am Mittwoch, 10. Juli, im Hain zu sehen.

Beginn ist um jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Zur Unkostendeckung wird das Publikum um einen finanziellen Beitrag gebeten, damit Bambergs älteste rein ehrenamtlich agierende Theatergruppe auch künftig an diesem Konzept festhalten kann. red