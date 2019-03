Afterwork- Gospelandacht

Der Dekanatsgospelchor mit seinem Leiter Klaus Bormann lädt zu den beliebten Afterwork-Gospelandachten am Dienstag, 26. März, um 20 Uhr in der Martin-Luther-Kirche ein. Die meditative Andacht lädt mit Gospelsongs, Lesungen, Gebeten und Liedern zum Innehalten und Mitsingen ein. Meditative Texte und Lesungen lassen den Tag in Ruhe ausklingen. Heuer finden noch zwei Afterwork-Gospelandachten statt, am 2. Juli in der Johanneskirche in Michelau und am Dienstag, 8. Oktober, in der St.-Maria-Kirche in Schney. red