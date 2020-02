Afrikanische Tanzrituale und Musik

Am Donnerstag, 5. März, wird es im Sprachcafé des Mehrgenerationenhauses in Haßfurt afrikanisch. Die aus Sambia stammende Mumba Bulaya Lucille zeigt den Besuchern aller Generationen afrikanische Tanzschritte und lässt sie so in die Tanzrituale der Afrikaner eintauchen. Es kann jeder mittanzen, ob Groß oder Klein, ob Alt oder Jung. Die Besucher können die afrikanische Musik genießen. Die Veranstaltung findet von 16 bis 18 Uhr im Café/ Bistro "Offener Treff" des Mehrgenerationenhauses statt.

Weitere Auskünfte

Nähere Informationen zum Sprachcafé und dem Freiwilligenengagement erhalten Interessierte beim Team des Mehrgenerationenhauses Haßfurt unter Telefon 09521/9528250. red