Um ein wenig Ferienfeeling in Höchstadt zu verbreiten, hielt die Trommlergruppe der Musikschule unter der Leitung von Claus Zwanziger ihre letzte Probe am Rande der Höchstadter Fußgängerzone ab. Die afrikanischen Rhythmen waren im weiten Umkreis zu hören und lockten so manchen Schaulustigen an. Vielleicht hat der eine oder andere Lust bekommen, bei dieser coolen Truppe mitzumachen. Die Trommler freuen sich immer über Neuzugänge. Foto: Geuder