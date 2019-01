Afrikanische Impressionen

Das Parkwohnstift wird abermals zum Kunstraum. "Ich möchte ein kleines Lächeln auf das Gesicht eines jeden Betrachters zaubern", das wünscht sich Künstler Helmuth Marx, der dieses Mal ausstellt. Da erscheinen Wüstenstädte in Erdfarben, grazile Tänzerinnen schweben über die Bildfläche. Sie nehmen den Betrachter mit auf die Reise und in die Ferne. Afrika lässt grüßen.

Der Künstler hat viele Arbeiten zum Thema Afrika zusammengetragen. Alles aus dem Antrieb heraus, den Besuchern möglichst viel zu zeigen und für seine Arbeiten zu gewinnen.

Harmonische Farbspiele

Der Betrachter wird animiert, jedes Bild für sich selbst zu interpretieren. Die Symbiose verschiedener Werkstoffe, das harmonische Farbenspiel sowie die oftmals eingesetzte Zweidimensionalität charakterisieren die Werke von Helmuth Marx. Die Ausstellung kann freilich nur einen Ausschnitt seines Schaffens zeigen.

Die Ausstellung ist eine Benefizausstellung. Ein großer Teil des Erlöses geht als Spende an Kindergarten- und Schulhausprojekte in Tansania und ein Projekt im Armenviertel von Swakopmund in Namibia, so der Künstler. Kontakt und weitere Infos unter www.helmuthmarx.de und www.afrika-hilfe-franken.de. red