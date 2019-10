Afrikanische Chormusik zum Mitmachen

Wer erleben will, wie gemeinsamer Gesang und rhythmische Bewegungen zu einer Einheit verschmelzen und einen besonderen Groove erzeugen, der ist richtig beim

Afrika-Chormusik-Workshop am Sonntag, 3. November. Francis Baffoe, Chorleiter des Akoo Show Choir aus der Stadt Winneba, liebt und lebt afrikanischen Chorgesang. Es ist ihm ein Anliegen, die Vielfalt und die Besonderheiten der Musik Afrikas weiterzugeben, an alle, die afrikanische Chormusik kennenlernen möchten. Der Workshop findet von 12 bis 18 Uhr in den Räumen der Evangelischen Studierendengemeinde (ESG) in Erlangen, Hindenburgstraße 46, statt (Anmeldung über www.eventbrite.de oder via E-Mail an sunnyrieck@googlemail.com). red