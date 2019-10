Afrika retten, Europa bewahren

Er gilt als schillernde Persönlichkeit, der die Eigenheiten der Deutschen gern mal augenzwinkernd kommentiert. Der Unternehmensberater, Bestsellerautor und Analyst Prinz Asfa-Wossen Asserate kommt nach Kronach und wird an der Montessori-Fachoberschule (MOS) in Kronach über ein brisantes Thema sprechen: "Die neue Völkerwanderung. Wer Europa bewahren will, muss erst Afrika retten", so der Name seines Vortrags.

Warum das Mitglied des äthiopischen Kaiserhauses in die Kreisstadt kommt, erklärt Geschäftsführerin Gudrun Jersch-Bittermann: "Wir kannten seine Bücher und wussten von seiner politisch bedeutsamen Biographie. Deshalb haben wir mit ihm Kontakt aufgenommen und um sein Kommen gebeten."

Verknüpfen will man in der MOS die Erkenntnisse aus diesem Vortrag in den Fächern Geschichte, Sozialkunde und im Wahlfach "Internationale Politik", wo aktuelle gesellschaftliche und politische Themen im Vordergrund stünden. Der Prinz wird am Donnerstag, 10. Oktober, ab 19 Uhr an der MOS (Hasslachgasse 4) sprechen. Der Eintritt ist frei. Zuhörer sind herzlich willkommen.

Asfa-Wossen Asserate, Prinz aus dem äthiopischen Kaiserhaus, wurde 1948 in Addis Abeba geboren. An der dortigen Deutschen Schule bestand er als einer der ersten Äthiopier das Abitur. In Tübingen und Cambridge hat er Geschichte und Jura studiert und am Frobenius-Institut der Goethe-Universität promoviert. Die Revolution in Äthiopien machte seine Pläne zunichte, in die Heimat zurückkehren. Er blieb in Deutschland und arbeitete als Journalist und Pressechef der Düsseldorfer Messe. Heute ist er als Unternehmensberater für Afrika und den Mittleren Osten tätig.

Sein Buch "Manieren" feierten die Kritiker als ein "grandioses, sprachmächtiges Sittenbild unserer Zeit". 2004 wurde er dafür mit dem Adelbert-von-Chamisso-Preis ausgezeichnet. 2007 erschien seine Autobiographie "Ein Prinz aus dem Hause David - und warum er in Deutschland blieb", die mehrere Wochen auf den Bestsellerlisten stand.

Seit vielen Jahren engagiert er sich für eine neue politische und wirtschaftliche Ordnung in Afrika, insbesondere in seinem Heimatland Äthiopien, und hat darüber mehrere Essays veröffentlicht. ml