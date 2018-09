Afghanistan ist Thema

Am Montag, 24. September, findet um 18 Uhr am Gabelmann wieder die Bamberger Mahnwache Asyl statt. Die Afghanistan-Expertin Friederike Stahlmann wird zur Situation von Rückkehrern in Afghanistan und zur aktuellen Sicherheitslage in dem Land sprechen. Stahlmann ist Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle (Saale) und Gutachterin in Asylrechtsfällen zu Afghanistan bei deutschen und britischen Gerichten. Außerdem wird Musik aus Afghanistan und dem Iran erklingen. Das Netzwerk Bildung & Asyl, der Verein "Freund statt fremd" und die Interreligiöse Fraueninitiative laden ein. red