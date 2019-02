Afghanischer Kochkurs der Flüchtlingshilfe

Im Rahmen der wöchentlichen Treffen der Flüchtlingshilfe Kronach findet am Dienstag, 12. Februar, im Amt für Landwirtschaft in der Kulmbacherstraße 44 ein afghanischer Kochkurs statt. Einladung ergeht an alle Menschen, die Lust haben, gemeinsam in eine völlig andere Kultur einzutauchen. Beginn ist um 18 Uhr. Es wird darum gebeten, eine Schürze mitzubringen. Eine Anmeldung ist unter der Rufnummer 0175/9276105 möglich. red