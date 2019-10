Afghanische Künstlerin lockte viele Leute an

Viele Besucher aus den verschiedensten Ländern sind bei der Eröffnung der Ausstellung der afghanischen Künstlerin Nazireh Mohammadi in Forchheim zusammen gekommen. Ihre Werke waren in leerstehenden Räumen in der Hauptstraße 18 zu sehen. An den Ausstellungstagen herrschte reger Publikumsverkehr.

Zum Abschluss der Ausstellung bedanken sich die Veranstalter herzlich bei dem Eigentümer der Räumlichkeiten Konrad Hofstätter. Die Ausstellung organisierten das Projekt "Get Together" des AWO Kreisverbands Forchheim und das ehrenamtlich geführte Montagscafé.

Der Verein zur Förderung der Innenstadt "HeimFOrteil" unterstütze das Kunstprojekt. red