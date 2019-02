"Affe": Randalierer beleidigt Polizisten

Dass dumpfe Schläge in der Altstadt Bad Brückenau zu hören seien, darüber wurde am Montagabend die Polizei telefonisch informiert. Die Streife stellte vor Ort fest, dass ein amtsbekannter junger Mann einen Schaukasten vor einer Gaststätte mit Fußtritten beschädigt hatte. Die verglaste Frontseite des Kastens hing demoliert weg. Der Verursacher war stark alkoholisiert, meldete die Polizei. Der 20-Jährige aus dem Altlandkreis Bad Brückenau gehört wegen gleichartiger Fälle zu den "guten Bekannten" der Bad Brückenauer Polizei.

Zu seinen bereits einschlägig bekannten Eigenarten gehört weiterhin, dass er am Einsatzort Beamte beleidigt. So geschah es auch am Montag. Er bezeichnete einen der eingesetzten Streifenbeamten als "Affe" und wird sich somit nicht nur wegen der Zerstörung des Schaukastens, sondern auch wegen Beleidigung verantworten müssen. pol