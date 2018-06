AfD-Vortrag zum Thema Finanzmärkte

Der AfD-Kreisvorsitzende Theo Taubmann spricht am am Dienstag, 26. Juni, um 19 Uhr im Gasthof Hennemann in Stublang zum Thema "Finanzmärkte - Wem gehört Deutschland?" Neben der Bezirkstagskandidatin H...