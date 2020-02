AfD stellt Kandidaten vor

Die Alternative für Deutschland (AfD) präsentierte am Mittwoch ihre Kandidaten in der Fortuna Kulturfabrik. Als Gastredner waren die AfD-Bundestagsabgeordneten Martin Hess und Martin Sichert gekommen, die über die soziale Situation und Sicherheit in Deutschland referierten. Christian Beßler, der Spitzenkandidat der AfD Höchstadt, stellte die Wahlliste vor und erklärte, dass die Aufstellung schwierig gewesen sei. "Die Leute zu motivieren, ihr Gesicht zu zeigen, war nicht einfach." Wichtig für Beßler bei der Wahl: "Wir wollen mit mindestens zwei plus X Kandidaten einziehen."

Zu Beginn der Versammlung jedoch ging es um das an diesem Tag beherrschende Thema der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. "Das ist ein historischer Tag", sagte Martin Sichert. Dies zeige, dass die AfD etwas bewegen könne. Überraschend war FDP-Politiker Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten gewählt worden - mit den Stimmen der AfD.

Neben den Altparteien seien auch die Europäische Union und der Euro schuld. Vielleicht sie auch ein Dexit eine Überlegung wert, so Sichert. Ein weiteres Problem sei das Thema Migration. "Wir sollten erst mal die Immigranten abfertigen, die da sind. Wer hier nichts zu tun hat, muss raus", sagte Sichert. Den Aspekt, der dadurch gestiegenen Kriminalität, thematisierte Oberpolizeikommissar Martin Hess. Deutschland sei unsicher. "Es müssen neue Gesetze her und wir müssen die Grenzen schließen", sagt er. tes