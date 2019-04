AfD lädt zum Infoabend in der Kulturfabrik

"Der Aufschwung der Rechtspopulisten - das Ende Europas?" ist eine Veranstaltung des AfD-Ortsverbandes Höchstadt und des AfD-Kreisverbandes Erlangen/Erlangen-Höchstadt am Samstag, 27. April, um 20 Uhr in der Fortuna Kulturfabrik überschrieben. Mit dabei: Andreas Mölzer, Publizist und ehemaliger Abgeordneter des Europäischen Parlaments (FPÖ); Markus Buchheit, AfD-Europaliste Platz 7; Joachim Paul, MdL und stellvertretender Fraktionsvorsitzender in Rheinland-Pfalaz; Christoph Birghan, Vorsitzender Deutscher Akademieverband und AfD-Europaliste Platz 23. Anmeldungen sind erwünscht via E-Mail an rene.jentzsch@afdbayern.de. Es wird darum gebeten, keine Rucksäcke und Taschen mitzubringen. red