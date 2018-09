AfD-Kandidaten stellen sich vor

Die beiden Landtagskandidaten der AfD, Michael Meister (Stimmkreis 507, Erlangen-Höchstadt) und René Jentzsch (Stimmkreis 508, Erlangen), stellen sich mit einer Tour durch den Landkreis vor. Jentzsch ist gleichzeitig der Bezirkstagskandidat für den Landkreis Erlangen-Höchstadt. Der nächste AfD-Stammtisch des Ortsverbands Aischgrund/Höchstadt findet am Freitag, 14. September, um 19 Uhr im Landgasthof "Am Schwalbenberg", Am Sportplatz 3 in Vestenbergsgreuth statt. red