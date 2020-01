AfD gründet neuen Ortsverband

Die AfD lädt Mitglieder, Freunde und Bürger zum Stammtisch und Bürgerdialog am morgigen Mittwoch, um 19 Uhr in die Gaststätte "Dunkelhütte" in Obersdorf ein. Thema des Abends werden die Aktionen im Zuge des Kommunalwahlkampfes in den nächsten Wochen und die Gründung des Ortsverbandes Bad Staffelstein sein. red