AfD fordert Schnellbusse nach Fürth

Die AfD tritt bei der Kommunalwahl am 15. März in Herzogenaurach mit einer eigenen Liste von Stadtratskandidaten an. Wie es in einer Pressemitteilung des Ortsverbands heißt, gliedert sich das Programm in drei Schwerpunkte.

Unter der Rubrik "Mündige Bürger in einer starken Kommune" wirbt die AfD für Volksabstimmungen nach Schweizer Modell auch auf kommunaler Ebene. Im Transparenz-Ranking von "Mehr Demokratie" sei Bayern seit Jahren Schlusslicht im Ländervergleich. Ziel sei deshalb der Zugang zu einem "Online-Transparenzportal" für alle Bürger.

Wohnortnahe Versorgung

Der nächste Schwerpunkt ist "Eine starke Heimat". Hier setzt die AfD auf die Förderung einer wohnortnahen Versorgung durch Dorf- und Hofläden. Die Schulen als wertvolle Bildungsstätten müssten Schüler dazu befähigen, sich eine eigenständige Meinung zu bilden. Politische Themen wie der Klimawandel seien im Unterricht ideologiefrei zu behandeln.

Ziel sei ebenso die Erhaltung der regionalen Kultur und Identität. Herzogenaurach solle eine attraktive Heimat für junge Familien sein. Die Landwirtschaft sei nicht nur ein wichtiges Element der kulturellen Identität, sondern auch ein wirtschaftlicher Faktor der Region. Die bäuerliche Landwirtschaft solle gestärkt und hinderliche Vorschriften beseitigt werden.

Im dritten Abschnitt geht es um "Eine erfolgreiche Zukunft". Hierzu gehöre die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet. Der freie WLAN-Zugang im Stadtgebiet soll erweitert werden. Der instabile und schwankende Strom aus Windkraft und Solaranlagen könne konventionelle Kraftwerke nicht ersetzen. Ein Ausbau erneuerbarer Energien sei daher auf ein vertretbares Maß zu begrenzen. Der öffentliche Nahverkehr müsse ausgebaut werden. Ein direkter Fahrradweg nach Vach sowie der Einsatz von Schnellbussen nach Fürth sei ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Die Subventionierung und einseitige Bevorzugung von Elektroautos lehnt die AfD ab. red