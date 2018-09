AfD beklagt sich über Vandalismus

Jeder Millimeter wird ausgenutzt, jeder freie Platz zugeklebt. Wahlkampf ist, wenn von den Laternenpfosten nichts mehr übrig bleibt, wenn Politiker auf großen Plakaten vorbeifahrende Autofahrer angrinsen, wenn Wahlkampf-Parolen unentschlossene Wähler überzeugen sollen. Wenn man aktuell durch den Landkreis fährt, merkt man schnell: Die Landtagswahl kann nicht mehr weit sein. Und das ist sie auch nicht: Bereits am 14. Oktober sind die Bürger wieder aufgefordert, ihre Kreuzchen zu machen. Doch was bei den Wahlplakaten im Landkreis auffällt: Die der AfD hängen meist ganz oben, nur sehr selten sind welche auf dem Boden platziert. Warum ist das so?

Die Plakate der Partei sind oft Ziel von Anschlägen. Ob sie nun mit Farbe bespritzt, durchstochen oder abgehängt werden. Die AfD möchte ihre Plakate vor solchen Taten schützen, wie Kreisvorsitzender Siegfried Ermer auf Nachfrage erklärt. Aber man wolle auch, dass sich vorbeilaufende Fußgänger nicht stoßen.

Fünf Täter erwischt

Vor allem im Stadtgebiet von Erlangen klagt Ermer über Sachbeschädigung. 99 Prozent aller Plakate, so der Vorsitzende, werden beschädigt - und die Taten zur Anzeige gebracht. "Wir unternehmen ständig etwas dagegen", sagt Ermer. Bei der vergangenen Bundestagswahl habe man fünf Täter erwischen können. Sie mussten eine Geldstrafe zahlen und teilweise Sozialstunden ableisten.

Im weitläufigen Landkreis sei es schwieriger, Täter festzustellen, doch es seien häufig "junge Leute bis Mitte 30". "Wir wollen dann genau wissen, was für Leute das sind", so der Vorsitzende. Gezielte Angriffe seien die Regel, gerade bei Plakaten sei das besonders einfach, denn die könne man schlichtweg herunterreißen.

Doch die AfD scheint vorbereitet: "Wir haben sehr viele Plakate auf Lager, um nachplakatieren zu können", erklärt Ermer. Das eigentliche Problem sieht er bei dem "ständigen Hass von links". "Wir selbst schüren keinen Hass", so der Politiker weiter.

Vorwürfe gegen Erlangens OB

Und er nimmt sich auch Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) zur Brust. Dieser stelle sich auf die Seite der Antifa: "Er hat überhaupt keine Berührungsängste." Auch deshalb habe man es in der Stadt Erlangen nicht so leicht. Auf dem Land hingegen sei die Lage entspannter, versichert Ermer. Die Leute seien dort bodenständiger, Tradition spiele eine größere Rolle. Deshalb habe man dort auch mehr Erfolg. Das versucht die AfD mit Stammtischen in diversen Gemeinden zu untermalen.

Zum Beispiel in Zentbechhofen, wo laut eigenen Aussagen sehr viel los war. Oder vergangenen Freitag in Vestenbergsgreuth. Dort seien nicht viele Menschen gekommen, man habe die Veranstaltung aber auch kaum beworben. Und es seien im Vorfeld zahlreiche Plakate abgehängt worden.

Kampf gegen Intoleranz?

Man habe der AfD in Vestenbergsgreuth eine Plattform geboten, ärgert sich ein Gegner der AfD, der namentlich nicht genannt werden möchte. "Man merkt, es gibt Leute, die etwas dagegen machen", sagt die Person weiter in Bezug auf abgehängte und beschädigte Plakate. Es sei doch ein Zeichen, dass die Partei in so vielen Teilen des Landkreises nicht willkommen sei, dass man sich gegen die Intoleranz der AfD wende.

Trotzdem sei es ärgerlich, dass gerade auch an Schulen oder Kindergärten, die ja eigentlich für ein offenes Miteinander stehen sollten, solche Plakate hängen. Aussagen für ein traditionelles Familienbild und damit gegen die Homo-Ehe seien nicht offen, sondern schlichtweg veraltet und unpassend. Das mache viele Ansässige wütend. Und genau deshalb seien die Plakate oft Ziel von Anfeindungen.