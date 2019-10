Äußerst kurioser Hahnenschlag

Einen wahrlich majestätischen Oktober gibt es in jedem Jahr in Prächting im beschaulichen Kelbachtal. Dies bezieht sich jedoch nicht nur auf das Wetter, sondern auch auf zwei Höhepunkte im Jahresablauf, die in den Oktober fallen. So ist die Kirchweih immer am ersten Wochenende, und gegen Ende des Monats findet der Preisschafkopf der Kelbachtaler Blasmusik statt.

Außerdem hatten die Musiker noch zu einer Wanderung auf dem "vereinseigenen" Kelbachtaler Höhenweg eingeladen. Obwohl hier das Wetter eher durchwachsen war, machte sich ein gutes Dutzend Musik- und Wanderfreunde auf den Weg, an dessen Beginn ein steiler Anstieg zum Veitsberg steht, der aber mit einer herrlichen Aussicht belohnt wird. Am Ende der gemütlichen Wanderung, bei der Ehrendirigent Anton Zenk einige Anekdoten zum Besten gab, kehrte man beim Landgasthof Hummel ein.

Das Los musste entscheiden

Hier fanden sich die Musiker und zahlreiche Schaulustige auch am Kirchweihmontag ein, um den Hahnenschlag zu erleben. Zuvor hatten die Musiker mit Ständchen im ganzen Dorf zum Kirchweihabschluss aufgespielt.

Anscheinend hatte Zeremonienmeister Heinrich Sommer einen besonders widerstandsfähigen Maßkrug eingegraben, denn trotz mehrerer Treffer der Kandidaten ging das Trinkgefäß einfach nicht zu Bruch. Nach weit mehr als 30 Versuchen von teils sehr jungen, aber auch durchaus von erfahrenen Anwärtern auf den Titel "Kirchweihkönig" entschloss man sich, den prächtigen Hahn per Los zu vergeben.

Glück hatte hier Henry Hartmann aus Birkach, der Sohn des Prächtinger Wirtes, der sich mit einer Vielzahl von Losen eingedeckt hatte. Unterstützt von seinem Onkel brachte er den Hahn zur Gaststätte und darf sich nun "Prächtinger Kirchweihkönig 2019" nennen.

92 Schafkopfkarter

Am vergangenen Freitag war der Preisschafkopf der Kelbachtaler Blasmusik Prächting angesetzt. 92 Freunde des Kartenspiels hatten den Weg in das Kelbachtal gefunden und spielten um Geldpreise und viele Sachpreise. Der Sieger kam diesmal aus Neustadt bei Coburg und hatte sich zum ersten Mal auf den Weg nach Prächting gemacht.

Sieben Damen mischten mit

Bereits vor Beginn der offiziellen Spielrunden hatte so mancher Gast die Sachpreise betrachtet, die auch in diesem Jahr von den heimischen Geschäftsleuten zur Verfügung gestellt worden waren. Einige Spieler waren schon zum Einlassbeginn um 18 Uhr erschienen, um sich "warmzuspielen".

Unter den Gästen waren erneut viele, nämlich sieben Damen, die wohl wussten, dass die Kelbachtaler für jede Dame ein zusätzliches Präsent bereithalten. So konnten sich die Damen bei der Preisverleihung jeweils ein Blumenstöckchen und ein Fläschchen Sekt abholen. Gerade noch rechtzeitig kam Patrick Tischer aus Neustadt bei Coburg mit seinen zwei Kumpels, um am Preisschafkopf teilzunehmen - und schaffte mit sehr starken 144 Punkten mit einem beträchtlichen Abstand den ersten Platz. Er freute sich riesig über das Preisgeld von 200 Euro. An eine Dame ging diesmal der zweite Platz mit 121 Punkten: Irene Leitz aus Kronach, die schon viele Jahre nach Prächting kommt, konnte 100 Euro einstreichen. Dritter wurde Helmuth Eideloth aus Redwitz, der 50 Euro bekam.

Winfried Lieb wurde Dorfmeister

Bester Prächtinger und damit Dorfmeister 2019 wurde mit 103 Punkten Winfried Lieb. Er bekam zusätzlich zu seinem Sachpreis einen Kasten Bier und die obligatorische Urkunde aus den Händen des Blasmusik-Vorsitzenden Patrick Knorr.

Wie es schon Tradition ist, bekam auch in diesem Jahr jeder der Teilnehmer am Preisschafkopf einen Preis. Das macht die Veranstaltung der Kelbachtaler Blasmusik Prächting so beliebt. So mancher Gast hat schon sein Kommen für das nächste Jahr zugesagt, insbesondere die erstmals angereiste Gruppe aus Neustadt.

Trostpreis für Ziegelhöfer

Weniger Glück hatte ein weiterer Stammgast, Heinrich Ziegelhöfer aus Döringstadt: Er konnte nur 54 Punkte erspielen und belegte damit den letzten Platz. Als Trostpreis erhielt er einen Kasten Bier.

Zwischen den Spielrunden und auch bei den anschließenden "Privatspielen" wurde durch die Kelbachtaler Blasmusik für das leibliche Wohl der Karter gesorgt.

Welche Wege die Gäste zum Teil auf sich nehmen, überrascht immer wieder. So waren neben den oben genannten Gästen auch "Schafkopfer" aus Fürnbach im Steigerwald ebenso vertreten wie Spieler aus Warmersdorf und Sand am Main. nuz