Äthiopier favorisiert

Die Anmeldung für den 33. Weisendorfer Hochstraßenlauf ist geschlossen. Die Zahl der Teilnehmer liegt in etwa auf Vorjahresniveau (160), wie der Vorsitzende des ausrichtenden Heimatvereins, Günter Rath, mitteilt. Seine Mitorganisatoren um Brigitte Bärnreuther hoffen aber auf Nachzügler, die sich bis eine Stunde vor dem jeweiligen Lauf am Samstag ab 12 Uhr melden können.

Als Favoriten des Hauptlaufs gehen Kamal Umer und Gizachew Beyene von der LG Erlangen auf die zehn Kilometer. In 34:28 Minuten hatte der rund zehn Jahre jüngere Umer im Vorjahr die Nase um zehn Sekunden vor seinem Vereinskollegen. Den Streckenrekord, den Jürgen Wittman vom LAC Quelle Fürth 2016 aufgestellt hatte (34:10), verpassten die beiden Äthiopier knapp. rup