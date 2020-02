Äthiopien im Sprachcafé

Das Land Äthiopien steht am Donnerstag, 27. Februar, im Mittelpunkt des Sprachcafés im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Haßfurt. Mekdes Worku, freiwillig Engagierte des Mehrgenerationenhauses, bereitet landestypische Köstlichkeiten aus dem Land in Afrika für alle Generationen zu. Die Veranstaltung findet von 16 bis 18 Uhr im Café/Bistro "Offener Treff" des Mehrgenerationenhauses statt. Unser Bild zeigt Mekdes Worku (Mitte) mit ihrer Tochter Sabrina, die sich regelmäßig im wöchentlich stattfindenden Sprachcafé des Mehrgenerationenhauses mit der 81-jährigen Ella Gurland treffen. Foto: Angelika Kessler/MGH