Ätherische Öle und ihre Anwendung

Ätherische Öle können sich positiv auf das körperliche und emotionale Wohlbefinden und die Stimmung auswirken. In diesem Kurs stellt die Phytotherapeutin und Kräuterpädagogin Karin Holleis Wirkung und Anwendungsmöglichkeiten der wichtigsten Öle vor. Er findet am Donnerstag, 19. April, von 16 bis 18 Uhr in der Psychosozialen Krebsberatungsstelle Bayreuth, Maximilianstraße 52 - 54 statt. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefonnummer 0921/150 30 44. red