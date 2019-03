Die Volkshochschule bietet den Vortrag "Ätherische Öle: mehr als nur Aromastoffe" an. Die Teilnehmer machen einen Ausflug in die Welt der Düfte am Montag, 11. März, um 19 Uhr, im Gasthaus Possecker. Die Anmeldung ist unter Telefon 09261/6060-0 oder per Internet www.vhs-kronach.demöglich. red