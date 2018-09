Ätherische Öle in der Pflege

Um Aromapflege für den Kranken-, Alten- und Palliativbereich, aber auch für

Gesunde geht es bei einer Veranstaltung in der Arnika Akademie in Teuschnitz. Basiswissen über ätherische Öle und deren praktische Anwendung werden am Samstag, 29. September, vermittelt. Los geht es um 13 Uhr. Die Leitung hat Judith Pößnecker. Anmeldung an

mail@aromexpertin.de oder unter Telefon 0151/59965429 erbeten. red