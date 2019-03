Die Kirchengemeinde Stammbach-Mannsflur lädt am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr zu einer öffentlichen Vernissage ins Foyer des Rathauses Marktleugast ein. Unter dem Motto "Berührungen - Ästhetik des Alters" zeigt Georg Hornfischer Fotoarbeiten. Der Künstler hat Porträtbilder von alten Menschen erstellt und zu einer Ausstellung zusammengefügt. Die Aufnahmen zeigen Menschen in ihrer Schönheit, in ihrer Weisheit, aber auch mit ihren kleinen und größeren Leiden. Die Frauen und Männer lachen und lächeln, sie schauen gütig, traurig oder bitter. Die Fotos sind Ausdruck von Intimität, bleiben aber respektvoll und wahren die Grenzen. Georg Hornfischer, früher Chef der Polizeiinspektion Selb, erlebte durch den über fünfjährigen Aufenthalt seines Vaters in einer Pflegeeinrichtung den dortigen Alltag hautnah. Im Lauf der Zeit entstand die Zielsetzung, Normales, Unscheinbares, Alltägliches mit der Kamera festzuhalten. Die Bilder sind bis 30. April zu sehen. red