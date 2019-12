Bad Kissingen 07.11.2019

Ärztestammtisch im Dezember am Mittwoch

Der Stammtisch der Ärzte, der jeweils am zweiten Donnerstag im Monat stattfindet, verschiebt sich im Dezember. Er findet bereits einen Tag früher, also am Mittwoch, 11. Dezember, statt. Treffpunkt ist...