Ärztekongress im Energiepark

Unter dem Motto "Mit Energie in die Chirurgische Zukunft - Herausforderungen annehmen" findet vom 17. bis 19. Juli das wissenschaftliche Programm der 96. Jahrestagung der Vereinigung der Bayerischen Chirurgen im Energiepark in Hirschaid statt. Der Verband wurde 1911 gegründet und hat über 1000 Mitglieder aus Kliniken und Praxen in Bayern. Digitalisierung, Robotik, Qualitätssicherung, Mindestmengen, sektorübergreifende Versorgung, Spezialisierung und Auswirkungen auf die Notfallversorgung, Weiterbildung und vieles mehr fordern die Chirurgen. Mit diesen Themen wird sich der unter der Verantwortung von Georg Pistorius, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Klinikum Bamberg und Ärztlicher Direktor der Sozialstiftung Bamberg, organisierte dreitägige Kongress im Energiepark auseinandersetzen. Mit über 300 Vorträgen in 62 Sitzungen und 800 bis 1000 Teilnehmern gehört dieser Kongress in Hirschaid zu den größten medizinischen Fortbildungsveranstaltungen der letzten Jahre in der Region. red