Ärzte und Pfleger liefen mit

Insgesamt 19 Läufer, ein Team aus Ärzten und Pflegepersonal aus dem Helios St.-Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen haben am Tag der Deutschen Einheit am Pink-Charity-Lauf in Bad Brückenau teilgenommen. Die Idee hinter dem Lauf: Spaß haben, die Umgebung des Sinntals und die Stadt Bad Brückenau mit ihrem malerischen Kurpark genießen und dabei auch noch etwas Gutes tun. Denn mit dem gesamten Erlös der Startgelder wird der "Brustkrebs Deutschland e.V." finanziell unterstützt. Gleichzeitig soll mit dieser Aktion auf die Krankheit, aber auch auf die Relevanz von Prävention aufmerksam gemacht werden. Fast 70 000 Frauen erhalten jedes Jahr die schlimme Diagnose Brustkrebs. Durch Früherkennung im Rahmen von Vorsorgeuntersuchungen können aber in vielen Fällen Tumore frühzeitig diagnostiziert werden. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Behandlung für die betroffenen Frauen signifikant.

"Wir freuen uns, dass wieder so viele Menschen aus unserer Belegschaft am diesjährigen Charity-Lauf teilgenommen haben, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. Vorsorge ist ein sehr wichtiger Baustein. Wir beraten dazu auch in unserer Sprechstunde", kommentiert Dr. Hamdan Alhussein, Chefarzt der Gynäkologie am St.-Elisabeth-Krankenhaus. Er besitzt darüber hinaus die Zertifizierung als Senior-Mamma-Operateur der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) und der Deutschen Gesellschaft für Senologie (DGS), die das Erfüllen von fachlichen Qualifikationsanforderungen gemäß der Zertifizierungskommission an Brustzentren bestätigt.

Die Teilnehmer des Pink-Laufs waren nach der fast sieben Kilometer langen Strecke erschöpft, aber begeistert. "Es war eine tolle Erfahrung", so die einstimmige Meinung. red