Ärzte sehen sich nicht für Grenzwert-Festlegung zuständig

Mit der Schadstoffdebatte konfrontierten die Referenten beim mittlerweile neunten "Update Innere Medizin" im voll besetzten Saal des Hotels "Novina" Mediziner aus der ganzen Region. Denn Feinstaub und Stickoxide werden ja mit vielen Krankheiten in Verbindung gebracht, stellte der hiesige Kardiologe und Organisator Dr. Hilmar Dittrich anfangs fest.

Da seien zum einen die Lungenleiden, aber auch Herz-Kreislauf-Krankheiten, Hyper-tonie und sogar Demenz und Altersdiabetes. Beim Diabetes-Typ II spielten aber wahrscheinlich eher die Produkte von Adidas und Puma mit rein, so Dittrich mit einem Schmunzeln. Denn mit Sport und Bewegung könne hier entgegengewirkt werden. Trotz gestiegener Kosten im Gesundheitswesen sinke in Deutschland die Lebenserwartung erstmals wieder und das, obwohl die Akutversorgung, etwa des Herzinfarktes, in den vergangenen Jahren sehr viel besser geworden sei.

Froh ist Dittrich darüber, dass "wir Ärzte auch weiterhin höchstes Vertrauen genießen". Die Kritikpunkte am Gesundheitssystem würden sie nicht betreffen. Denn für die vielen Operationen und Herzkatheter seien sie nicht verantwortlich. Das Problem laut Dittrich liege darin, dass Indikationsstellung und Durchführung oft in einer Hand lägen.

Danach stellte der Kardiologe die Referenten vor und begrüßte ein neues Gesicht in der Runde: Professor Dr. Armin Steinmetz, der in der Diabetologie "eine Berühmtheit" sei. Er war viele Jahre Chefarzt einer großen internistischen Klinik. Er ist Do-zent mit Lehrauftrag an der Paracelsus Medizinen Privatuni Nürnberg und leitet im Klinikum Martha Maria in Nürnberg die Ambulanz für Diabetes mellitus. Gerade für Diabetespatienten konnten große Fortschritte erzielt werden. Durch Entwicklung neuer Medikamente und einer verbesserten Blutzuckereinstellung konnten Herzinfarkte, Herz- und Nierenschwäche eindrucksvoll vermindert werden. Entscheidend für den Erfolg bleibe aber die konsequente Verbesserung des Lebensstils, betonte er.

Sinkende Sterberate

Das gilt natürlich auch für Herz-Kreislauf-Patienten. Die Akutbehandlung des Infarktes sei eine Erfolgsgeschichte, so Privatdozent Karsten Pohle vom Klinikum Martha Maria. Gegenüber der 1990er Jahre verringerte sich 2015 in Deutschland die Sterbeziffer bei Männern um 67 Prozent, bei Frauen um 57 Prozent. Wer einen Herzinfarkt erlitten hat, muss vor allem seinen Lebensstil dauerhaft umstellen: nicht rauchen, sich ausreichend bewegen und gesund ernähren. Pohle empfiehlt neber einer konsequenten Medikation eine regelmäßige fachärztliche Betreuung und dabei besonders eine Untersuchung mittels Stressechokardiographie.

Der Herzogenauracher Professor Dr. Jochen Ficker leitet eine der größten Abeilungen für Pneumologie in Deutschland am Klinikum Nürnberg, eines der größten und leistungsfähigsten Krankenhäuser Europas. Er griff die Diskussion rund um die Grenzwerte für Umweltbelastungen durch Autoabgase auf. Er betont: "In unsere Bronchien und Lungen gehört nichts anderes als saubere Luft." Er hält es nicht für die Aufgabe von Lungenärzten, sich für die Erhöhung von Grenzwerten einzusetzen.

Heute, so Ficker, lägen rund 30 000 Einzelstudien vor, die in ihrer Gesamtheit keinen Zweifel an der prinzipiellen Schädlichkeit von Autoabgasen lassen. Die Festlegung der Grenzwerte sei letztlich eine politische Entscheidung. Bei der Festsetzung gelte es, sich an den "Schwächsten", zum Beispiel an der Empfindlichkeit der Bronchien asthmatischer Kinder zu orientieren. lh