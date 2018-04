Ärzte referieren über Baby- und Kinderkrankheiten

Das Klinikum Bamberg informiert am heutigen Mittwoch um 19 Uhr über Krankheitsbilder bei Kindern und Jugendlichen. Die Veranstaltung unter dem Motto "Baby- und Kinderkrankheiten - von der Geburt bis zum ersten Kuss" findet im Raum Residenz, Buger Straße 80, statt. Als Ansprechpartner stehen Prof. Eva Robel-Tillig, Chefärztin der Klinik für Kinder und Jugendliche, sowie die Oberärzte Meinhard Schatz und Andreas Reisig sowie die Oberärztin Nadja Hofmann zur Verfügung, teilt das Klinikum mit.

Krankheiten, die Babys und Kinder treffen können, sind vielfältig. Das beginnt bei Entwicklungsstörungen durch eine Frühgeburt und geht über Adipositas und Diabetes bis hin zu Rheuma. Hinzu kommen Erkrankungen wie Mumps, Masern, Röteln, Windpocken und Co., gegen die frühzeitig geimpft werden kann. Die Klinik für Kinder und Jugendliche am Klinikum Bamberg ist unter anderem auf die Versorgung von Frühgeborenen spezialisiert. Mithilfe modernster intensivmedizinischer Technik überwachen die Fachärzte lebenswichtige Funktionen und behandeln frühzeitig auftretende Komplikationen.

Schließlich können sich Eltern ausführlich über Vor- und Nachteile von Impfungen gegen Kinderkrankheiten wie Mumps, Masern und Röteln informieren und sich damit Entscheidungsgrundlagen holen. red