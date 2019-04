Aeroclub landet im Mittelfeld

Zum Auftakt der Segelflug-Bundesliga sind die Piloten des Aeroclub Lichtenfels mit Rang 15 im Mittelfeld des 30 Vereine umfassenden Klassements gelandet. In der U25-Liga beendeten die Lichtenfelser den Flugtag auf dem beachtlichen fünften Platz.

Das große Ziel für die Piloten ist für die bevorstehenden 19 Runden der Klassenerhalt in der Bundesliga. In den ersten Runden muss das Team aber gleich auf wichtige Leistungsträger der vergangenen Saison verzichten. Punktegaranten wie C-Kader-Pilot Philipp Lauer und Trainer Jan Kretzschmar fliegen derzeit in der Slowakei beim Pribina-Cup und stehen somit für die Liga vorerst nicht zur Verfügung.

Die Lichtenfelser Piloten legten trotzdem einen ordentlichen Start hin und holten die ersten wichtigen Punkte. In die Wertung schafften es in Runde 1 die drei besten Flüge von Routinier Gerd Peter Lauer sowie die der Nachwuchspiloten Patric Rießner und Dominik Biesenecker.

Die besondere Herausforderung war die turbulente Blauthermik und der starke Ostwind. Weiter war es für die Piloten schwierig, die thermischen Aufwinde zu finden. Die guten Rennstrecken lagen im über 100 Kilometer entfernten Erzgebirge. Nach langem Ankämpfen gegen den Wind war dann nicht viel Zeit, um bis zum Thermik-ende mit dem starken Wind im Rücken einen schnellen Liga-Flug zurück nach Lichtenfels zu starten.

Gerd Peter Lauer gelang mit einer LS 8neo der schnellste Flug über 236 Streckenkilometer und einer Schnittgeschwindigkeit von beachtlichen 94 km/h. Die U25-Piloten Patric Rießner und Dominik Biesenecker flogen jeweils auf der Vereins-LS 8 und punkteten mit 214 km bei 85 km/h beziehungsweise 185 km bei 74 km/h.

Erstmals am Start waren mit Alexander Leise und Nicolas Steinfelder die jüngsten Nachwuchspiloten in der U25-Liga. Mit einem Flug von Leise in dem leistungsschwachen Schulflugzeug Ka 8b endete die erste Runde mit Platz 5 und den ersten 46 von 50 möglichen Punkten. gpl