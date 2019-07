Aerobic-Kurs für Kinder

Für Kinder von neun bis zwölf Jahren bietet der der TV/DJK Hammelburg ab 27. September Aerobic mit Annette Hannawacker an. Nach dem Aufwärmen mit verschiedenen Aerobic-Schritten werden erste Grundschritte erlernt. Dann folgen kleine Choreographien. Der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund, daneben werden Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit gefördert. Der Kurs findet freitags von 17.15 bis 18.15 Uhr im Vereinsheim des TV/DJK Hammelburg statt. Start ist am 27. September. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Weitere Infos bei Annette Hannawacker, Tel.: 09732/792 28. sek