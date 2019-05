Aero-Club Lichtenfels macht einen Platz gut

Die Piloten des Aero-Clubs Lichtenfels hatten in der fünften Runde der Segelflug-Bundesliga mit einer wärmeren, aber auch labileren Luftmasse als in der Vorwoche zu tun. Die Folge waren schnelle, aber auch anspruchsvolle Flüge.

In der Gesamtwertung machte der Aero-Club sogar einen Platz gut und steht nun auf Rang 8 von 30 teilnehmenden Mannschaften. Spitzenreiter der Segelflug-Bundesliga ist der LSV Gifhorn.

An beiden Tagen entwickelten sich nach Einsetzen der Thermik an den Rennstrecken des Thüringer- und Frankenwaldes Schauer und auch Gewitter. Richtig eingesetzt, können diese zu hohen Schnittgeschwindigkeiten verhelfen.

Jan Kretzschmar nutzte diese Wetterlage im Lichtenfelser Lager am besten. Mit der LS8 lieferte er am Sonntag den schnellsten Flug. Der Lichtenfelser Pilot ging mit einer Schnittgeschwindigkeit von 128,77 km/h in die Wertung ein.

Am Vortag musste Kretzschmar bei ähnlicher Wetterlage aufgrund mangelnder Thermik beinahe in der Nähe von Bad Salzungen (Thüringen) auf einem Acker landen.

Auch Dominik Biesenecker erlebte zwei unterschiedliche Flüge: Am Samstag hatte er noch den schnellsten Ligaflug seiner jungen Pilotenkarriere (110,99 km/h) hingelegt. Nur einen Tag später musste Biesenecker den Schauern Tribut zollen und auf dem Flugplatz in Kulmbach landen. Komplettiert wurde die Bundesligamannschaft von Patric Rießner mit einem Flug über 300,1 Kilometer und einem Ligaschnitt von 91,26 km/h. Damit landete der Lichtenfelser in der fünften Ligarunde auf Platz 11.

Rundensieg in der U25-Liga

In der U25-Liga erzielte der Aero-Club durch die beiden Flüge von Biesenecker und Rießner sowie durch den Flug von Philipp Lauer (78,32 km/h), der zurzeit an der deutschen Segelflugmeisterschaften in Zwickau teilnimmt, sogar einen Rundensieg. Mit diesem Erfolg bauten die Lichtenfelser Piloten ihre Tabellenführung in der U25-Liga vor dem FC Eichstätt und dem SGF Königsdorf weiter aus. gpl