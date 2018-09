Ärger mit den Nachbarn

Da liegt eine Industriebrache und die Stadt Eltmann überlegt sich, etwas daraus zu machen. Ein Vollsortimenter bekundet Interesse an dem Gelände und möchte gemeinsam mit einem Discounter dort ansiedeln. Verständlich, dass Bürgermeister Michael Ziegler nicht abgeneigt ist und signalisiert, dass er die Pläne unterstützt. Verständlich auch, dass Bürgermeister Walter Ziegler auf der anderen Mainseite ein bisschen bangt, wenn er von solchen Plänen hört: Die Einnahmen, die ein Discounter wie Aldi der Kommune beschert, sind wichtig, zumal bei einem Umzug Kaufkraft ebenfalls aus Richtung Ebelsbach nach Eltmann abfließt. Wenig tröstlich, dass das Sondergebiet Elt-Auen gar auf der Ebelsbacher Mainseite liegt (aber eben auf Eltmanner Grund). Andersrum jedoch hat Ebelsbach ein starkes Gewerbegebiet mit vielen Einkaufmöglichkeiten vorzuweisen, so könnte sich Michael Ziegler also auch darüber aufregen, dass viele Eltmanner nach Ebelsbach zum Einkaufen fahren, was sicherlich der Fall. Er regt sich aber nicht auf, jedoch hält sich sein schlechtes Gewissen arg in Grenzen, wenn er sich daran macht, auf Eltmanner Seite Supermärkte anzusiedeln. Da muss er sich nichts vorwerfen lassen. Beide Bürgermeister haben gegenüber dem Fränkischen Tag bekundet, dass in dieser Sache zwar Meinungsverschiedenheit herrscht, das Verhältnis zwischen den beiden Kommunen aber ansonsten intakt ist. Auf keinen Fall will einer der beiden Bürgermeister eine wichtige Freundschaft aufkündigen. Man muss es ja auch noch eine Weile miteinander aushalten...