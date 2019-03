Ärger im Einkaufsparadies

Ob Online-Shopping, Schnäppchenjagd im Kaufhaus oder Einkauf im Fachgeschäft: Hin und wieder gibt es Ärger und gute Gründe, mit der neuesten Errungenschaft unzufrieden zu sein. Die KAB-Kreisverbände Bamberg Land und Stadt laden zum kostenlosen Informationsabend am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr in den Pfarrsaal Giech, Pfarrer-Kropfeld-Straße 20, ein. An diesem Abend wird eine Referentin der Verbraucherzentrale Bayern rund um Kauf und Reklamation beantworten. Näheres unter KAB Bildungswerk Bamberg, Ludwigstraße 25, Telefon 0951 / 916910 oder per E-Mail: kab-veranstaltungen@kab-bamberg.de. red