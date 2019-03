Ära Lengenfelder ist zu Ende

Beim Soldatenkameradschaftsverein Erlach ist eine Ära zu Ende gegangen. Nach 42 Jahren übergab Vorsitzender Reinhard Lengenfelder das Zepter. Zwölf Jahre war er Zweiter Vorsitzender, ehe er vor 30 Jahren die Führung übernahm.

In seiner Amtszeit gelang es, neue Mitglieder zu gewinnen. Durch zahlreiche Veranstaltungen wie Tagesausflüge oder Familienradtouren stieg die Attraktivität des SKV Erlach, ohne dass der Grundgedanke verloren ging.

In seiner Abschlussrede betonte Lengenfelder, dass der Verein in allen Bereichen zukunftssicher aufgestellt sei und die Zeit für einen Führungswechsel nicht besser sein könnte. Er bedankte sich bei allen Wegbegleitern für die Unterstützung in all den Jahren.

Seinem Nachfolger Manfred Wittmann und dem Vorstandsteam wünschte er viel Erfolg für die nächsten Jahre.

Die zweite Bürgermeisterin der Marktgemeinde Hirschaid, Elke Eberl, sprach Lengenfelder Dank und Anerkennung für sein ehrenamtliches Engagement aus. Hierfür habe er vor kurzem die Bürgermedaille des Marktes erhalten.

Manfred Wittmann erinnerte in einer emotionalen Rede an den Werdegang seines Vorgängers, die Anwesenden verabschiedeten ihn mit großem Applaus. Und mehr noch: Aufgrund seiner Verdienste wurde Reinhard Lengenfelder zum Ehrenvorsitzenden ernannt. red