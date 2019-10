Äpfel und Nüsse ziemlich rar

Zum 14. Mal lädt der Obst- und Gartenbauverein zum Obstmarkt in Stublang ein. Am Sonntag, 20. Oktober, werden rund um das Gemeindehaus in der Ortsmitte und am gesamten Dorfplatz von 13 bis etwa 17 Uhr einheimische Erzeugnisse angeboten. "Äpfel und Nüsse gibt's heuer nicht viel, leider auch keinen frisch gepressten Saft", so OGV-Vorsitzender Helmut Reinhardt. Dafür gibt es aber Birnen, Kartoffeln, Speise- und Zierkürbisse, Rote Beete und Weißen Käs'. Wieder mit dabei sind der Unterleiterbacher Honigmann und der Kren-Stand aus Pommersfelden sowie Direktvermarkter von Wurst, Fleisch, Forellen und Brot aus dem Holzbackofen. Die Jäger spielen auf dem Alphorn und brutzeln heuer erstmals "Obelix-Burger". Die Stublanger Jugendfeuerwehr backt heiße Waffeln. Dazu schmecken ein frisch gebrühter Kaffee, feine Kuchen, selbst gebackene Krapfen und Kartoffelbagges mit Apfelbrei. Für die kleinen Gäste steht die Hüpfburg bereit und bei der Tombola gibt es Preise zu gewinnen. Parkplätze sind ausreichend vorhanden, die Feuerwehr regelt den Verkehr. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. red