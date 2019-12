AEO-Shuttle fährt weiter

Seit März 2017 fährt in Bamberg der AEO-Shuttle. Die Linie ist ausschließlich für die Bewohner der AEO gedacht und fährt mehrmals am Tag. Bisher wurde für die Buslinie, die in Absprache mit den Bewohnern der AEO, den Betreuungsverbänden und den Bürgervereinen konzipiert wurde, aufgrund des geltenden Sachleistungsprinzips von den Sozialleistungen für die Asylsuchenden ein darin enthaltener Bedarf für Mobilität von der Regierung von Oberfranken abgezogen. Ein Bewohner des Ankerzentrums hat vor dem Sozialgericht Bayreuth letztlich erfolgreich gegen dieses Vorgehen geklagt, wie die Pressestelle aus dem Rathaus jetzt mitteilt.

Der Bus wird dennoch bis Ende Januar 2020 in seiner jetzigen Form weiter betrieben, und den Bewohnern des Bamberger Ankerzentrums werden die Sozialleistungen dafür bis zu diesem Zeitpunkt nicht weiter gekürzt. Ab Februar 2020 soll dann an alle erwachsenen Personen, die im Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes in der Ankereinrichtung stehen, der Mobilitätsbedarf in Form der Bamberger Einkaufskarte im Wert von 25 Euro gewährt werden. Die Einkaufskarte wird bei der monatlichen Auszahlung der zu gewährenden Leistungen vom Amt für soziale Angelegenheiten ausgegeben. Im Gegenzug werden die Leistungen um den Wert dieser Einkaufskarte gekürzt. Damit dürfen die Bewohner des Ankerzentrums zukünftig das komplette Angebot des ÖPNV der Stadtwerke Bamberg nutzen. Leistungen für minderjährige Personen werden ab Februar 2020 nicht mehr gekürzt. Da sich der Shuttle-Bus in den Augen der Regierung von Oberfranken und der Stadt bewährt hat, soll der Service beibehalten werden. Bürgervereine und Bewohner der Nachbarschaft hätten die Weiterführung des ÖPNV-Angebots einhellig begrüßt. red